NOTIZIE

Tre motivi per vedere Barry, la serie evento arriva in Italia su CHILI

20.09.2018 - Autore: Pierpaolo Festa



Barry hanno sviluppato con il massimo della serietà, pur non abbandonando mai il registro della commedia nera. La serie che è stata la sorpresa della stagione primaverile americana - e che ha vinto due Emmy andati agli attori Bill Hader e Henry Winkler, il Fonzie di Happy Days - arriva in Italia su Chili, la piattaforma di film e serie TV on Demand che mette a disposizione tutti gli otto episodi della prima stagione.



Vai su Chili per scoprire l'offerta della piattaforma streaming



Perchè dunque scegliere questa serie? Ve lo spieghiamo in tre passi e senza spoiler:

Un sicario armato fino ai denti ma stanco del suo lavoro trova la possibiità di redimersi grazie a un corso di recitazione nel quale piomba all’improvviso, mentre è all'inseguimento di uno dei suoi bersagli. Sembra l’inizio di una barzelletta, è in realtà la premessa che i realizzatori dihanno sviluppato con il massimo della serietà, pur non abbandonando mai il registro della commedia nera. La serie che è stata la sorpresa della stagione primaverile americana - e che ha vinto due Emmy andati agli attori Bill Hader e Henry Winkler, il Fonzie di Happy Days - arriva in Italia su, la piattaforma di film e serie TV on Demand che mette a disposizione tutti gli otto episodi della prima stagione.Perchè dunque scegliere questa serie? Ve lo spieghiamo in tre passi e senza spoiler:

1) E’ una commedia ma non è mai demenziale

Il personaggio di Barry sembra uscito da una commedia di Woody Allen. Ecco un sicario che sogna di tirarsi fuori dal mondo del crimine, ma che viene naturalmente bloccato dai suoi soci che continuano a commissionargli nuovi contratti e nuovi bersagli da eliminare. Annullatosi totalmente nel suo lavoro, il protagonista scopre una nuova passione: la recitazione. A quel punto capirà anche di avere un cuore che può battere d’amore. “Non volevamo fare una cosa troppo incentrata sul mondo delle serie tv o del cinema – ha detto, Bill Hader creatore e protagonista dello show – Raccontiamo di un ex marine, veterano di guerra alla ricerca di sé stesso (…) Un sicario deve vivere nell’anonimato e deve essere emotivamente chiuso e distante da tutto. E invece il suo desiderio di diventare attore rappresenta l’esatto opposto: vuoi essere conosciuto e le tue emozioni sono sempre a portata di mano, accessibili rapidamente. Abbiamo iniziato a pensare alla serie attraverso questa contrapposizione”. Poco conosciuto in Italia,



. Ecco un sicario che sogna di tirarsi fuori dal mondo del crimine, ma che viene naturalmente bloccato dai suoi soci che continuano a commissionargli nuovi contratti e nuovi bersagli da eliminare. Annullatosi totalmente nel suo lavoro, il protagonista scopre una nuova passione: la recitazione. A quel punto capirà anche di avere un cuore che può battere d’amore. “Non volevamo fare una cosa troppo incentrata sul mondo delle serie tv o del cinema – ha detto, Bill Hader creatore e protagonista dello show – Raccontiamo di un ex marine, veterano di guerra alla ricerca di sé stesso (…) Un sicario deve vivere nell’anonimato e deve essere emotivamente chiuso e distante da tutto. E invece il suo desiderio di diventare attore rappresenta l’esatto opposto: vuoi essere conosciuto e le tue emozioni sono sempre a portata di mano, accessibili rapidamente. Abbiamo iniziato a pensare alla serie attraverso questa contrapposizione”. Poco conosciuto in Italia, Bill Hader è un comico di grande successo negli USA: autore del Saturday Night Live e consulente creativo di South Park. E' apparso al cinema in commedie come Superbad, Tropic Thunder e Notte al museo 2.



2) Henry Winkler da Fonzie di Happy Days all'Oscar della TV vinto per Barry





Qui il video del trionfo di Winkler agli Emmy:



“Ho scritto questo discorso di ringraziamento 43 anni fa” – queste sono state le prime parole prounciate da un Henry Winkler totamente in preda a emozione mentre stringeva il primo Emmy vinto in vita sua, l'Oscar della TV che ha ottenuto nella categoria migliore attore non protagonista per il suo ruolo in Barry. La serie offre la possibilità di vedere il Fonzie più amato della TV nei panni di un acting coach, l’insegnante di recitazione pomposo e involontariamente comico che scambia il sicario per un ottimo attore nel corso di una crisi di panico di quest’ultimo. Si tratta di uno dei tre ruoli più importanti nella carriera di Winkler al fianco di Fonzie e dell'avvocato Barry Zuckerkorn di Arrested Development



3) Commedia nera e thriller in otto episodi di trenta minuti





La visione di Barry può divertire e allo stesso tempo essere disturbante. Ogni episodio dura trenta minuti. Hader ha parlato del realismo all’interno della commedia nera. Da una parte c'è una forte critica al mondo dello spettacolo e una presa in giro di Los Angeles, dall'altra la serie è anche un crime drama con sicari pronti a sparare, tradimenti e colpi di scena. E sangue. “Volevamo che tutto fosse vero - ha detto Hader - Per questo alcune scene violente sono realistiche, perché parliamo di un mondo dal quale il nostro protagonista vuole fuggire”.

Gli otto episodi di Barry sono attualmente disponibili on demand su Chili. La piattaforma streaming include nel suo catalogo anche cavalli di battaglia come Game of Thrones, The Deuce, Vinyl, The Night of, True Detective, cult come I Soprano, The Wire e serie inedite in Italia come Treme e Eastbound & Down.