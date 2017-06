Transparent: il viaggio spirituale di Maura nel trailer della quarta stagione

NOTIZIE

15.06.2017 - Autore: La redazione



Maura Pfefferman, transgender protagonista dello show ideato da Jill Solloway. Al suo fianco ancora Judith Light nei panni di Shelly, la sua ex moglie. Gaby Hoffmann, Amy Landecker e Jay Duplass tornerranno ancora nei panni dei figli di Maureen: Ali, Sarah e Josh. All'inizio della serie la famiglia scopre che il padre è un transgender e quello è il primo di tanti segreti che vengono a galla e che coinvolgono ogni singolo personaggio.



Il nuovo filmato della durata di un minuto mostra Maura pronta per un nuovo appuntamento romantico, la tensione tra Josh e la madre Shelly, e la figlia Ali che offre alla protagonista una caramella alla marijuana. Qui il teaser della quarta stagione:







Nella nuova stagione la famiglia Pfefferman inizierà un percoso spirituale e politico nel momento in cui i protagonisti decideranno di scavare nella storia della loro famiglia. Maura si recherà in Israele per una conferenza, un viaggio in cui farà una scoperta incredibile. La sua famiglia la raggiungerà e si ritroveranno tutti nel deserto pronti a intraprendere un cammino personale di accettazione, amore e verità.

La serie debutterà su Amazon Prime Video entro la fine dell'anno.