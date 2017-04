Trailer: Sense8 ritorna su Netflix il 5 maggio

NOTIZIE

11.04.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



L'attesa è quasi finita per i fan di Sense8 : la seconda stagione della serie creata dalleè pronta a debuttare su Netflixcon dieci nuovi episodi. Vi ne presentiamo a seguire il nuovissimo trailer (in lingua originale sottotitolata in italiano).

Doona Bae, Jamie Clayton, Tina Desai, Tuppence Middleton, Toby Onwumere, Max Riemelt, Miguel Ángel Silvestre e Brian J. Smith riprendono i ruoli degli otto protagonisti nella seconda stagione, con Onwumere in sostituzione di Aml Ameen (lo abbiamo già visto nell'episodio speciale uscito a Natale). A seguire la sinossi ufficiale:

“Dai geni creativi di Lana Wachowski, Grant Hill (The Matrix, Cloud Atlas) e J. Michael Straczynski (The Changeling, World War Z) arriva la serie originale Netflix Sense8. Al centro della storia otto ragazzi provenienti da diverse parti del mondo, che si ritrovano ad avere potenti visioni e scoprono molto presto di essere mentalmente connessi tra loro. Sono profondamente uniti, capaci di parlarsi come se si trovassero nello stesso luogo e hanno accesso diretto ai segreti più oscuri gli uni degli altri. Gli otto protagonisti devono abituarsi alle loro nuove abilità, ma devono soprattutto capire perché le loro vite sono a rischio. Nella seconda stagione, forze oscure continueranno a perseguitare il gruppo dei sensates. I protagonisti scopriranno qualcosa in più sulla BPO – l’organizzazione segreta che sta dando la caccia a loro e a tutte le persone dotate delle stesse capacità – e cercheranno disperatamente di proteggersi a vicenda”.