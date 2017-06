Trailer Gypsy: Naomi Watts protagonista della nuova serie thriller di Netflix

NOTIZIE

09.06.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Netflix ha diffuso il trailer italiano di, la nuova serie in dieci parti interpretata da Naomi Watts , nei panni di una terapista che si fa coinvolgere troppo da vicino nelle vite dei pazienti, finendo in una serie di intrecci torbidi. Eccolo.

Lisa Rubin, la serie è interpretata anche da Billy Crudup, Sophie Cookson, Lucy Boynton, Karl Glusman, Melanie Liburd, Poorna Jagganthan e Brenda Vaccaro. I primi due episodi sono diretti da una regista di lusso, Creata dall'esordiente, la serie è interpretata anche da. I primi due episodi sono diretti da una regista di lusso, Sam Taylor-Johnson , autrice di Cinquanta sfumature di grigio.

A seguire la sinossi ufficiale della serie:

Le peggiori bugie sono quelle che diciamo a noi stessi. Gypsy è la storia in dieci parti di Jean Halloway (Naomi Watts), una terapista che inizia una serie di relazioni intime e pericolose con le persone che fanno parte della vita dei suoi pazienti. “Mentre i confini tra la vita professionale e le fantasie personali si fanno più indefiniti – recita un comunicato di Netflix – Jean discende in un mondo dove le forze del desiderio e la realtà sono disastrosamente in conflitto”.

Gypsy debutterà in tutto il mondo venerdì 30 giugno.