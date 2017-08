Trailer Gotham, la nascita di un cavaliere oscuro nella stagione 4

NOTIZIE

Bruce Wayne è pronto a indossare una maschera per difendere la sua città nella nuova stagione di Gotham

28.08.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)







Nel nuovo promo della quarta stagione di Gotham , Bruce Wayne è finalmente pronto a indossare una maschera. Non sarà Batman, ma di certo è un passo avanti verso la nascita del detective mascherato più famoso di tutti i tempi. Ecco il filmato.

Donal Logue) contro di essi. La quarta stagione di Gotham vedrà la saga spostarsi verso le coordinate più famigliari dei fumetti di Batman, con l'emergere di nuovi criminali e la lotta sempre più disperata di Jim Gordon ( Ben McKenzie ) e Harvey Bullock () contro di essi.

I nuovi episodi partiranno in USA il 21 settembre su FOX, mentre la data della messa in onda italiana non è ancora stata comunicata. Il cast include, oltre a McKenzie e Logue, anche David Mazouz (Bruce Wayne), Morena Baccarin (Leslie Thompkins), Sean Pertwee (Alfred), Robin Lord Taylor (Oswald Cobblepot/Pinguino), Erin Richards (Barbara Kean), Camren Bicondova (Selina Kyle/Catwoman), Cory Michael Smith (Edward Nygma/Enigmista), Jessica Lucas (Tabitha Galavan), Chris Chalk (Lucius Fox), Drew Powell (Butch Gilzean), Maggie Geha (Poison Ivy), Benedict Samuel (Cappellaio Matto) e Michael Chiklis (Detective Nathaniel Barnes).