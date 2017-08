Trailer: BoJack Horseman torna su Netflix a settembre con la quarta stagione

NOTIZIE

25.08.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Netflix ha finalmente diffuso il trailer della quarta stagione di BoJack Horseman, la serie animata creata da Raphael Bob-Waksberg che è anche una delle punte di diamante della produzione originale del colosso streaming. Eccolo.





La nuova stagione di BoJack Horseman arriverà l'8 settembre. Il trailer è davvero coraggioso nel suo non mostrare fino all'ultimo il protagonista della serie. Che, dopo tutto, era fuggito al termine della terza stagione in seguito alla morte della sua pupilla Sarah Lynn.

“Dov'è BoJack? Troverà quello che sta cercando? Tornerà mai a Hollywoo?”, si chiede la sinossi ufficiale. Il trailer ci mostra cosa sia accaduto nelle vite dei comprimari nel tempo trascorso dalla fine della terza stagione: Diane ha aperto un blog di successo, Mr. Peanutbutter è in piena campagna elettorale come candidato governatore della California, Princess Carolyn si è fidanzata e Todd gira il mondo in una serie di avventure sempre più improbabili. Inoltre, rivedremo la potenziale figlia di BoJack, alla ricerca del padre perduto. Il tono del trailer fa presagire un amalgama ancora più raffinato di commedia e dramma, la ricetta che ha reso la serie un successo.