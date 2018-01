Trailer: Antonio Banderas è Picasso nella seconda stagione di Genius

NOTIZIE

Genius, la serie "anthology" di National Geografic che tornerà con dieci nuovi episodi.

Antonio Banderas è Pablo Picasso nella nuova stagione di, la serie "anthology" di National Geografic che tornerà con dieci nuovi episodi.

Alex Rich (lo abbiamo già visto in Glow e True Detective) nella sua versione più giovane. La prima stagione della serie, supervisionata da Ron Howard (produttore e regista), era dedicata ad Albert Einstein (interpretato da Geoffrey Rush) , adesso invece lo show si concentrerà sull'artista spagnolo interpretato da Banderas nei suoi giorni da adulto e da(lo abbiamo già visto in Glow e True Detective) nella sua versione più giovane.



A cinquantasette anni, Antonio Banderas potrebbe rilanciare la sua carriera e vivere un nuovo momento sulla cresta dell'onda. E' fuor di dubbio che quello di Picasso è il suo ruolo più importante da molti anni a questa parte.



Genius: Picasso esplorerà dunque la carriera artistica di Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso, durata per più di ottanta dei suoi novantuno anni.



Gran parte di questa vita si è svolta in Francia, la sua seconda casa. Picasso ha immaginato e interpretato il mondo in un modo totalmente nuovo e decisamente poco ortodosso, alle prese con la reinvenzione costante della nostra percezione dell'arte e della creatività. L'artista ha creato oltre cinquantamila lavori. La sua natura appassionata andava di pari passo con la sua vita che ha visto diversi matrimoni, numerose relazioni e cambi costanti di alleanze politiche e amicizie personali.



La serie arriverà sul National Geographic a partire dal 24 aprile.