Torna Scandal: nella sesta stagione una donna alla Casa Bianca

La prossima sarà l'ultima stagione di Scandal come già annunciato dalla sua creatrice Shonda Rhimes (a meno di sorprese), per cui sarà ancora più importante approfittare della possibilità di assistere alla messa in onda dei sedici episodi della sesta annata didi questi anni. Opportunità che - a partire- avranno tutti gli spettatori di(canale 114 di Sky), che li trasmetteràdopo una attesa durata troppo a lungo e un conto alla rovescia iniziato già dallo scorso luglio con il primo "esplosivo" trailer Di nuovo - come sempre - al centro di tutto ci sarà ladi Kerry Washington , donna ambiziosa e determinata con ottime entrature politiche che dedica la sua vita a proteggere l’immagine pubblica dell’élite degli Stati Uniti e i suoi segreti. Ex direttore delle comunicazioni della Casa Bianca (Shonda Rhimes si è ispirata a Judy Smith, la fixer del presidente statunitense George W. Bush) che - dopo aver deciso di lasciare il posto di lavoro per l’Olivia Pope and Associates, società di gestione delle crisi il cui motto è gladiators in suit - si ritrova nel mezzo dell'che vedono scontrarsi la, Mellie Grant (Bellamy Young) e il, Francisco Vargas (Ricardo Antonio Chavira).La notte delle elezioni si rivelerà, con i 'gladiatori in doppio petto' in prima linea sotto il controllo della tenace Olivia, ma l'intera stagione promette, soprattutto a partire dall'atteso, esplorando come sarebbero andate le cose se Olivia non avesse interferito nel risultato delle elezioni…- con la possibilità di vedere una donna alla Casa Bianca dopo la sconfitta della Clinton e la vittoria di Donald Trump - la serie ABC creata dalla celebre producer Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Le regole del delitto perfetto) continuerà a essere uno maggiori successi televisivi d’America con una media di 10 milioni di spettatori e il record dei commenti sui social media (300.000 tweet per episodio). Almeno per altri due anni, con buona pace anche della stessa protagonista che mentre la Rhimes confermava che Scandal si chiuderà nel 2018, confessava a People di non poter fare a meno dello show che l'ha resa famosa: