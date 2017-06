Torna Sarabanda: no, non ci siamo liberati dell'Uomo Gatto

NOTIZIE

Sarabanda non è morto. Anzi, non pensa nemmeno alla rottamazione definitiva.



Lo show torna infatti in onda in occasione del ventennale del programma con tre puntate speciali, a partire da stasera alle ore 21:10 circa.



In effetti se parliamo di tormentone e di indice di persuasività dello show musicale, il punteggio è alto. Sarabanda andò in onda con frequenza dal 1997 al 2004 su Italia 1, con l'aggiunta di una puntata speciale nel 2005. Lo show ebbe molto successo tantò che legò la figura del conduttore alla sua creatura più importante diventata un vero fenomeno di culto. Il primo pensiero va alle figure storiche del programma Sarabanda : l'Uomo Gatto, la Professora e Allegria, i concorrenti campioni che supportati dai soprannomi ironici donati dall'allora conduttore Enrico Papi entravano con regolarità nelle case degli italiani.

Come ha rivelato Papi ala vecchia edizione non fu chiusa per calo degli ascolti ma per non meglio specificate volontà che lo showman si riserva di non rivelare. Mistero.In epoca di scontro generazionale il programma fa suo il mantra della rottamazione. A scontrarsi nel nuovo quiz saranno i vecchi campioni storici (Professora, Allegria, Uomo Gatto e Coccinella) contro i nuovi concorrenti selezionati per questa edizione.Anche se vedremo meglio stasera, le regole base del gioco sembrano rimanere le stesse. Ossia vince chi indovina prima un brano musicale nei giochi del 'Pentagramma', 'Spaccasecondi' e '7X30'.Lo showman che era scomparso per un po' di tempo dalla TV è tornato a far parlare di sè prima con la partecipazione a Tale e quale show, poi con il singolo campione di visualizzazioni Mooseca. Nel singolo accompagnato da un video molto trash il conduttore ironizza nei panni di un rapper, sul successo di Sarabanda e su i suoi protagonisti con tantissimi riferimenti allo show. Tra cui proprio il titolo del brano 'Mooseca', espressione molto usata dal conduttore all'interno dello show. Il video uscito ad aprile ha raggiungo 9 milioni di visualizzazioni.L'imitazione di Papi/Fabio Rovazzi di Tale e quale ha avuto uno straordinario successo. Da qui l'idea di usare il talento comico di Papi per inserire delle imitazioni anche all'interno del nuovo Sarabanda. Così ha raccontato lo showman sempre a TV Blog.