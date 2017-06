NOTIZIE

Torna Orange Is the New Black: quanto conosci la serie Netflix?

07.06.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



La quinta stagione di Orange Is the New Black si prepara a debuttare su Netflix tra un paio di giorni, il 9 giugno. Quale occasione migliore per dedicare il nostro quiz settimanale alla serie carceraria che dal 2013 tiene incollati gli spettatori in maratone di binge-watching da record?

Rispondi dunque alle nostre quindici domande per scoprire se sei un vero fan di Orange is the New Black!







Nei nuovi episodi di Orange is the New Black, la rivolta scoppiata al termine della quarta stagione degenera rapidamente quando le detenute ottengono il controllo della prigione. Una volta assaggiato il potere, il caos scoppia tra le mura del carcere e tornare indietro sarà davvero difficile. Questa stagione senza precedenti si svolgerà in tempo reale nel corso di tre giorni soltanto: le detenute vedranno le loro vite cambiare per sempre e si faranno coraggio a vicenda per ottenere il rispetto che meritano.