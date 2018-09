Torna Ai Confini della realtà, ecco il teaser trailer della nuova serie

NOTIZIE

Il reboot televisivo è stato sviluppato da Jordan Peele, regista di Scappa – Get Out

21.09.2018 - Autore: Marco Triolo



Arriverà nel 2019 su CBS All Access (la piattaforma streaming di CBS che distribuisce anche) il reboot di Ai confini della realtà , storica serie antologica creata dache, dal 1959 al 1964, cambiò per sempre il volto della televisione americana. La nuova versione è sviluppata e prodotta da, regista di Scappa – Get Out , che farà anche da voce narrante al posto di Serling. È proprio la sua voce quella che sentiamo nel primissimo teaser trailer della nuova serie...

Scappa – Get Out deve in effetti molto al tipo di storie di fantascienza morale, specchio deformante della realtà, che Serling era solito produrre. Ed è quindi un'ottima scelta per rilanciare il marchio dopo due tentativi andati storti: prima a metà anni '80 (tre stagioni) e poi nel 2002 (una stagione).

“Ero terrorizzato – ha confessato Peele a Variety – Perciò rifiutai. Poi, diversi mesi dopo, arrivò un'altra telefonata”. Era Simon Kinberg, storico produttore della saga degli X-Men e qui produttore esecutivo. Parlando, i due capirono che avrebbero potuto farcela se avessero affrontato il progetto con entusiasmo. “Se avessimo potuto fare a meno dell'ego e inchinarci a Serling, forse questo sarebbe stato sufficiente per i fan di Twilight Zone, ma avrebbe anche potuto restituirci una serie di cui abbiamo bisogno in questo momento. Perché è una serie che ci ha sempre aiutati a osservare noi stessi, facendo da specchio alla società”.