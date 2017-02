Too Old To Die Young: su Amazon la serie di Nicolas Winding Refn

Non ci sono ancora stati commenti ufficiali né comunicati da parte di, ma secondo Variety il progetto è già una realtà: il(Drive, Solo Dio perdona) ha avuto la fatidica luce verde e si avvia verso la produzione, con un inizio delle riprese previsto per ilIl titolo?, "troppo vecchi per morire giovani". Per il quale sono già previsti dieci episodi, che esploreranno il sottobosco criminale della 'Città degli Angeli sullo stile della trilogia di Pusher , nella quale il regista danese aveva raccontato i malviventi e i trafficanti di Copenaghen.La collaborazione con il servizio in streaming di Amazon (che aveva già distribuito il suo ultimo The Neon Demon ) vedrà il regista danese anche nella veste di, con il cartoonist Ed Brubaker (Westworld),. Un esordio sul piccolo schermo, per il filmmaker, che sembra poter arruolare grandi nomi come interpreti. Pare infatti che siano già stati contattati almeno, ma nessun accordo è stato siglato ancora.