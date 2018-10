Titans, in anteprima il trailer ufficiale della serie DC che vedremo su Netflix

Questo potrebbe essere il mantra di serie lungamente annunciata che ci permetterà di scoprirenell'ennesima filiazione del. La Premiere è prevista per il prossimosul servizio streaming della stessa DC Comics, anche se si attende ancora la data di messa in onda su Netflix, che stando a Variety si è assicurata i diritti di distribuzione internazionale dello show. Iniziamo intanto a godercene un assaggio grazie alche circola in rete: