This Is Us, il creatore Dan Fogelman rivela: “Ho già girato parte del finale”

31.05.2018 - Autore: Marco Triolo



Dan Fogelman ha già le idee chiare sul finale della serie e, come ha rivelato di recente a una conferenza stampa, ne ha già girato una parte. La seconda stagione di This Is Us è da poco andata in onda e la terza è in lavorazione. Non sarà l'ultima, ma il creatoreha già le idee chiare sul finale della serie e, come ha rivelato di recente a una conferenza stampa, ne ha già girato una parte.

Fogelman lo ha rivelato nel corso di un panel a Los Angeles, parte della campagna per la considerazione ai prossimi Emmy. “Siamo abbastanza avanti – ha detto – Io e gli sceneggiatori stiamo già pensando alla fine. Abbiamo un percorso prestabilito per ogni stagione. Abbiamo sempre avuto un piano... Non penso che questa serie, al di là del successo che potrebbe o potrebbe non avere, rimarrà mai in onda oltre il necessario. Abbiamo una storia da raccontare e vogliamo farlo nella maniera giusta. Per questo abbiamo un piano”.

Ho effettivamente girato parti della scena finale della serie”, ha detto alla platea. Insomma, quelle scene ci sono già, in qualche hard disk. Sono reali, girate, e non verranno cambiate. Ma per vederle dovremo aspettare, si spera, qualche anno. Vi sembrano affermazioni vaghe? D'altro canto la storia della TV già ha conosciuto dichiarazioni di questo genere. Ad esempio nel caso di Lost , dove gli autori avevano assicurato di sapere già come sarebbe andata a finire la serie. O nel più recente caso di How I Met Your Mother . Ma Fogelman sembra serio e deciso a non contraddirsi: “”, ha detto alla platea. Insomma, quelle scene ci sono già, in qualche hard disk. Sono reali, girate, e non verranno cambiate. Ma per vederle dovremo aspettare, si spera, qualche anno.

Fonte: The Wrap