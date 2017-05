NOTIZIE

The Young Pope: la serie di Sorrentino finalmente in Blu-Ray e DVD

18.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



The Young Pope , la serie TV firmata da Paolo Sorrentino , è finalmente disponibile in DVD e Blu-Ray con moltissimi contenuti extra e dietro le quinte. Un viaggio nel backstage di una delle produzioni televisive italiane più seguite del piccolo schermo con approfondimenti sui protagonisti, interviste al cast e Making Of, tutti in un cofanetto completo con i dieci episodi della serie.

The Young Pope, una produzione Sky, HBO e Canal+ prodotta da Wildside e coprodotta da Haut et Court TV e Mediapro, racconta la storia di Lenny Belardo, alias Pio XIII, il primo Papa americano della storia. La sua elezione sembrerebbe il risultato di una strategia mediatica semplice ed efficace del collegio cardinalizio. Ma, com’è noto, le apparenze ingannano. Soprattutto nel luogo e tra le persone che hanno scelto il grande mistero di Dio come bussola della loro esistenza. Quel luogo è il Vaticano, quelle persone sono i vertici della Chiesa. E il più misterioso e contraddittorio di tutti si rivela Pio XIII. Scaltro e ingenuo, ironico e pedante, antico e modernissimo, dubbioso e risoluto, addolorato e spietato, Pio XIII prova ad attraversare il lunghissimo fiume della solitudine dell’uomo per trovare un Dio da regalare agli uomini. E a se stesso.

Diane Keaton, Silvio Orlando, Scott Shepherd, Cécile de France, Javier Cámara, Ludivine Sagnier, Toni Bertorelli e James Cromwell. Con una media di ascolti superiore al mezzo milione, The Young Pope ha rivoluzionato il linguaggio delle serie TV in Italia conquistando il pubblico e la critica internazionale. Il cast della serie, oltre al protagonista Jude Law , include

A seguire i contenuti extra di DVD e Blu-Ray.





CONTENUTI SPECIALI DVD

Making Of

Pillola: La fede. Il dubbio…

8 Pillole Personaggi

Cardinal Voiello

Suor Mary

Cardinal Spencer

Sofia

Lenny Belardo – Pio XIII

Monsignor Gutierrez

Esther

Cardinal Dussolier

Speciale: La Serie

Speciale: Dietro le quinte

