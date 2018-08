The Walking Dead, una nuova protagonista fa il suo ingresso nella stagione 9

Una nuova protagonista entra nella nona stagione di The Walking Dead . Si tratta di, attrice vista in Tuo, Simon e nella serie. In The Walking Dead interpreterà Lydia, un personaggio che fa parte del nuovo gruppo di avversari di Rick e compagni, i Sussurratori. Nel fumetto, Lydia instaura una relazione alla Romeo e Giulietta con Carl: due ragazzi appartenenti a schieramenti opposti che si sento attratti l'uno dall'altra.