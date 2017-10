The Walking Dead: Rick, Morgan ed Ezekiel nei guai nelle clip dal prossimo episodio

NOTIZIE

30.10.2017 - Autore: La redazione



Monsters" in cui vedremo i protagonisti finire sottotiro nella guerra contro i salvatori di Negan.



Questa la trama del nuovo episodio: "Il conflitto contro i Salvatori scatena imprevedibili conseguenze per Hilltop, il Regno e Alexandria. E la moralità si dimostra non troppo resistente in tempi di guerra". AMC svela le prime immagini dal terzo episodio dell'ottava stagione di The Walking Dead , un capitolo intitolato "" in cui vedremo i protagonisti finire sottotiro nella guerra contro i salvatori di Negan.".

Nella nuova stagione di The Walking Dead, Rick porta la guerra da Negan. Gli spietati "salvatori" più numerosi e hanno più armi. Ma Rick e le comunità che lo aiutano combattono per un futuro migliore. Il campo di battaglia è pronto mentre l'esercito di Rick si lancia verso l'offensiva. Fino ad ora lo scopo numero uno dei protagonisti è stato "sopravvivere". Adesso non è più abbastanza. Dovranno combattere per ottenere la libertà con cui potranno vivere. E ricostruire il loro equilibrio. Come accade in ogni battaglia, anche qui ci saranno delle perdite. E delle vittime. Ma con Rick a capo delle forze di Alexandria, Maggie che conduce l'esercito di Hilltop e Re Ezekiel al comando del Regno... Negan e i suoi salvatori potrebbero finalmente cadere.

L'ottava stagione di The Walking Dead va in onda ogni lunedì alle 21 su FOX.