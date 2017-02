The Walking Dead: Rick e Michonne in cerca di armi nel trailer dell'episodio 7x12

si avventurano alla ricerca di armi da fuoco nel dodicesimo episodio della settima stagione di The Walking Dead . Un capitolo intitolato "Say Yes" che andrà in onda in Italia il 6 marzo.







Questa la sinossi della seconda parte di stagione:

La prima metà della stagione ha visto Rick (Andrew Lincoln) e il suo gruppo piegati al volere di Negan (Jeffrey Dean Morgan), la seconda parte si concentrerà sulla rivolta dei protagonisti, cosa che sarà tutt'altro che facile dato che avranno bisogno dell'aiuto di altri sopravvissuti e dovranno anche trovare le armi per affrontare la guerra.

Il gruppo di Rick dovrà rendersi conto ancora una volta che il loro mondo non è più quello di un tempo. E' un posto più grande di quello che hanno visto finora. Avranno un unico scopo - sconfiggere Negan - ma non sarà facile. Per la vittoria non basterà il solo sforzo della comunità di Alexandria. Avranno bisogno delle persone che abitano nel Regno e dei sopravvissuti di Hilltop. Ma Ezekiel (Khary Payton) e Gregory (Xander Berkeley) non vogliono un bagno di sangue. Non pasterà il dialogo per convincerli a combattere. Rick e i suoi dovranno anche trovare armi, cibo e nuovi combattenti nel più breve tempo possibile.

Conosceremo nuovi sopravvissuti in posti che ci lasceranno a bocca aperta. Ritroveremo Rick e il suo gruppo ancora una volta messi alla prova come non abbiamo mai visto prima. Assisteremo a tradimenti di persone di cui ci fidiamo. Rick è però fiducioso mentre guarda il suo gruppo unirsi ad altri combattenti. Nessun piano, però, potrà preparare il gruppo alla guerra contro l'esercito di Negan.