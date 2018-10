The Walking Dead, nel promo dell'episodio 9x03 una misteriosa scomparsa minaccia la pace

AMC ha diffuso un promo e una clip dal terzo episodio della nuova stagione di The Walking Dead , intitolato “Warning Signs”, ovvero “Segnali premonitori”. L'alleanza tra le comunità di Alexandria, il Regno e Hilltop con i Salvatori sembra destinata a incrinarsi molto presto a causa di una serie di misteriose scomparse tra gli ex sudditi di Negan, probabilmente da attribuire all'azione dei Sussurratori, i nuovi villain non ancora svelati. Ecco i filmati.