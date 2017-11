The Walking Dead: Negan ritorna nel promo dell'episodio 8x05

NOTIZIE

13.11.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Seth Gilliam), rimasto solo alla base dei Salvatori e bloccato dentro un camper con Negan (Jeffrey Dean Morgan). Nel prossimo episodio di The Walking Dead , il quinto dell'ottava stagione, ritroveremo finalmente Padre Gabriel (), rimasto solo alla base dei Salvatori e bloccato dentro un camper con Negan ().

Ecco il promo dell'episodio:





Qui invece una sequenza in anteprima:







Questa la trama del prossimo episodio, intitolato “The Big Scary U”: “Uno sguardo più ravvicinato a Negan e alle vite dei Salvatori durante il conflitto, attraverso un paio di occhi famigliari”.

Nella nuova stagione di The Walking Dead, Rick porta la guerra da Negan. Gli spietati "salvatori" più numerosi e hanno più armi. Ma Rick e le comunità che lo aiutano combattono per un futuro migliore. Il campo di battaglia è pronto mentre l'esercito di Rick si lancia verso l'offensiva. Fino ad ora lo scopo numero uno dei protagonisti è stato "sopravvivere". Adesso non è più abbastanza. Dovranno combattere per ottenere la libertà con cui potranno vivere. E ricostruire il loro equilibrio. Come accade in ogni battaglia, anche qui ci saranno delle perdite. E delle vittime. Ma con Rick a capo delle forze di Alexandria, Maggie che conduce l'esercito di Hilltop e Re Ezekiel al comando del Regno... Negan e i suoi salvatori potrebbero finalmente cadere.

L'ottava stagione di The Walking Dead va in onda ogni lunedì alle 21 su FOX.