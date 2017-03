NOTIZIE

The Walking Dead: la recensione dell'episodio 7x15, Something They Need

27.03.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



ATTENZIONE: SPOILER DALLA PUNTATA 7x15 DI THE WALKING DEAD. SIETE AVVERTITI!



Ancora una puntata di preparazione. la serie tira di nuovo la cinghia e rallenta quando dovrebbe decollare. Troppe puntate “strategiche” in cui i pezzi del puzzle sono stati lentamente messi al loro posto. Per carità, in parte era necessario. Ma la puntata 7x15, “Something They Need”, esemplifica perfettamente il problema: gli eventi qui raccontati potevano anche riempire il prologo di un episodio, invece di uno intero.



Specificamente, la missione del gruppo di Rick per sottrarre le armi alla comunità di donne incontrata da Tara qualche episodio fa, con un po' di economia narrativa in più, poteva essere raccontata in pochissimo tempo e lasciare spazio all'inizio della guerra con Negan. Che, a questo punto, durerà al massimo una puntata invece delle due o tre necessarie per darci un finale di stagione più corposo. Si profila un cliffhanger in cui fin troppi nodi resteranno in sospeso.

Nel frattempo ci è stato anche rivelato il destino di Sasha, imprigionata da Negan dopo gli eventi della scorsa puntata. La scelta di non mostrare che cosa effettivamente Sasha abbia combinato una volta penetrata nel covo dei Salvatori lascia abbastanza perplessi ed è indicativa di una certa fretta degli autori, quasi che si fossero accorti troppo tardi di aver sprecato troppe puntate. Perché non mostrarci l'impresa di Sasha almeno in un breve flashback? L'ellissi tra la fine dello scorso episodio e l'inizio di questo toglie pathos alla sua prigionia.





La breve scena con Maggie e Gregory a Hilltop è servita solo a mostrare ulteriormente come il leader della comunità abbia intenzioni tutt'altro che nobili nei confronti della sua rivale. Ma non ha detto niente che non sapessimo già, con in più l'aggravante di trasformare ancora di più Gregory in una macchietta e di rappresentare Maggie come una sprovveduta un po' arrogante.

Infine, la sagoma vista da Rosita al termine dello scorso episodio si è rivelata non quella di Daryl, ma quella di Dwight, braccio destro di Negan passato finalmente dalla parte dei nostri. Ora Rick ha davvero reclutato tutti, ha le armi che gli occorrono, l'appoggio tattico di un ex fedelissimo di Negan ed è pronto a entrare in azione. Magra consolazione, perché un solo episodio non potrà mai essere sufficiente per regalarci un conflitto su vasta scala, che a questo punto verrà riversato interamente sull'ottava stagione. E speriamo che, almeno lì, Scott Gimple molli i freni.

“The First Day of the Rest of Your Lives”, il gran finale della settima stagione di The Walking Dead, andrà in onda su FOX lunedì 3 aprile. Qui ne potete vedere il promo e una clip.