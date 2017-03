NOTIZIE

The Walking Dead: la recensione dell'episodio 7x14, The Other Side

20.03.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)







Sasha e Rosita sono finalmente partite per la loro missione suicida contro Negan, nel terzultimo episodio di The Walking Dead , il 7x14, intitolato “The Other Side”. Nel frattempo, a Hilltop, Maggie e Daryl sono arrivati a un tanto atteso confronto riguardo i tragici eventi dell'inizio di stagione, in particolare la morte di Glenn. Rosita e Sasha, parallelamente, hanno esternato i loro sentimenti per Abraham giungendo a una riappacificazione appena in tempo per l'apertissimo finale.

La puntata di questa settimana è stata ancora una volta un preludio al doppio episodio finale che vedrà gli alleati di Alexandria, Hilltop e il Regno scontrarsi con le forze di Negan. Come è spesso accaduto ultimamente, l'episodio si è concentrato molto di più sulle relazioni interpersonali che sull'azione, rivelando sentimenti repressi e curando ferite accumulate in un anno di lotte, violenza e perdite umane. Le due scene tra Maggie e Daryl e Sasha e Rosita che abbiamo citato in apertura sono state i momenti clou di un episodio che, per il resto, non ha brillato per ritmo e suspence (a parte la brevissima scena in cui Daryl e Maggie si sono nascosti nel magazzino da uno dei Salvatori in perlustrazione). Ma che era necessario per concludere una serie di percorsi e fili rimasti in sospeso.

la sagoma di Daryl vista da una Rosita in fuga: ora non c'è più speranza di tornare indietro, perché Daryl certamente non lascerà Sasha da sola nelle mani di Negan.



Al termine della puntata, Sasha ha tagliato fuori Rosita dalla missione, penetrando da sola nel covo di Negan. Eugene, messo davanti alla possibilità di scappare, ha scelto di rimanere al servizio di Negan forse perché temeva per la sua incolumità o forse per dare una chance alle amiche di non compromettersi. L'ultima immagine dell'episodio è stata: ora non c'è più speranza di tornare indietro, perché Daryl certamente non lascerà Sasha da sola nelle mani di Negan.

A Hilltop, nel frattempo, Gregory si sta dimostrando sempre più inadatto al ruolo di leader e sempre più in rotta di collisione con Jesus (che ha rivelato la sua omosessualità) e Maggie, destinata a sostituirlo con ogni probabilità alla guida della comunità. Il suo servilismo nei confronti di Negan avrà di sicuro pessime conseguenze per tutti.

The Walking Dead tornerà con il penultimo episodio, Something They Need, lunedì 27 marzo su FOX. Qui il trailer e una clip della puntata.