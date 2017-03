NOTIZIE

The Walking Dead: la recensione dell'episodio 7x13, Bury Me Here

13.03.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



ATTENZIONE, L'ARTICOLO CONTIENE SPOILER SULLA PUNTATA 7x13 DI THE WALKING DEAD. SIETE AVVERTITI!





La guerra si avvicina sempre di più in The Walking Dead e, finalmente, anche il Regno ha una ragione per combattere. La comunità guidata da re Ezekiel è l'unica a non essere consapevole dell'accordo stretto con Negan e i Salvatori, perché Ezekiel lo ha tenuto nascosto ai suoi “sudditi”. Oltretutto, il re era l'unico leader a non volersi immischiare nel conflitto, e lo aveva detto chiaro e tondo a Rick. Ma Richard, braccio destro di Ezekiel, ha subito manifestato il suo dissenso e lo ha portato a compimento in quest'ultima puntata, “Bury Me Here”, con un piano da manuale che però gli è esploso in faccia.

Dopo aver sottratto un melone dal carico destinato ai Salvatori, ha forzato la mano di questi ultimi costringendoli a una ritorsione. La sua idea era di sacrificare se stesso, procurando così un casus belli perfetto. Ma a morire è stato, imprevedibilmente, il giovane Benjamin, allievo di Morgan. Richard ha poi raccontato la sua storia a Morgan, dopo che questi aveva scoperto tutto: all'inizio della piaga zombie, Richard aveva perso moglie e figlioletta per non aver agito in soccorso degli altri residenti del campo in cui si erano trovati a vivere, finendo per giurare a se stesso che mai più avrebbe lasciato soffrire il prossimo senza fare niente.

Morgan ha infine strangolato a morte Richard davanti ai Salvatori, per dimostrare come il Regno fosse consapevole dei propri doveri nell'accordo con Negan, e pronto a fare qualunque cosa per non tradirlo. In realtà, Morgan ha seguito a suo modo il piano di Richard stesso, che intendeva fare pace con i Salvatori per instillare il loro un falso senso di sicurezza, per poi allearsi con Rick e Hilltop e attaccarli.

Richard è morto, i Salvatori sono stati accontentati e re Ezekiel si è convinto della necessità di ribellarsi a Negan. In tutto questo, finalmente anche Carol ha ritrovato la via: l'episodio si è concluso con il suo ritorno al Regno, pronta alla battaglia.



In conclusione, il piano di Richard ha funzionato esattamente come questi si aspettava, con “solamente” una vittima in più:. In tutto questo, finalmente anche Carol ha ritrovato la via: l'episodio si è concluso con il suo ritorno al Regno, pronta alla battaglia.

Battaglia che però sarà rimandata ancora una volta la settimana prossima, poiché l'episodio 7x14 si concentrerà sul piano solitario di Sasha e Rosita per uccidere Negan senza mettere a rischio nessun altro. Staremo a vedere come andrà a finire, ma non si prospetta nulla di buono per loro.

Il prossimo episodio di The Walking Dead, “The Other Side”, andrà in onda il 20 marzo su Fox. Qui il trailer e una clip.