The Walking Dead, il poster della nona stagione annuncia l'uscita di scena di Rick

06.09.2018 - Autore: GEDI Digital



Rick Grimes rosso come il sangue nel nuovo poster di The Walking Dead



rosso come il sangue nel nuovo poster di The Walking Dead , quasi un presagio dalla nuova stagione, la nona, quella in cui lo vedremo uscire di scena, una notizia confermata dallo stesso Andrew Lincoln che ha interpretato il ruolo sin dal 2010. Quel colore sta a indicare la sua probabile morte? Il poster contiene anche un altro indizio: le rovine della Casa Bianca in basso a sinistra. Alcuni personaggi della serie arriveranno infatti a Washington: potremmo dunque vedere Rick uscire di scena e staccarsi dal gruppo di protagonisti per iniziare una nuova vita nella capitale americana.

La serie ripartirà dal 10 ottobre con sedici nuovi episodi: Lincoln dovrebbe apparire solamente in sei puntate.



AMC ha anche diffuso una sinossi ufficiale di questa nuova stagione:



L’ultima stagione ha raccontato il culmine della guerra tra i sopravvissuti guidati da Rick Grimes e i Salvatori dell'astuto Negan. Quando si è ritrovato a decidere sulla vita di Negan, Rick ha compiuto una scelta decisiva: senza il consenso degil altri ha risparmiato la vita di Negan, scegliendo di seguire i valori del figlio Carl in modo da costruire un futuro. Allo stesso tempo questa sua decisione ha creato un conflitto con il suo gruppo.



Adesso ritroviamo i sopravvissuti un anno e mezzo dopo la fine della guerra mentre ricostruiscono la loro società sotto la guida decisa di Rick. E’ un momento di pace tra le comunità che lavorano insieme guardando al passato per costruire il loro futuro. Ma il mondo sta cambiando rapidamente: ciò che l’uomo ha costruito, piano piano si degrada mentre la natura prende il controllo cambiando il paesaggio e creando nuove sfide per i sopravvissuti. Con il passare del tempo le comunità devono affrontare i loro ostacoli, gli imprevisti e i pericoli. E ovviamente anche gli zombie, ma niente può prepararli alla nuova forza che stanno per incontrare e che minaccerà l’idea di civiltà per la quale questi protagonisti hanno lavorato duramente.



The Walking Dead arriverà in Italia su FOX.