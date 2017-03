The Walking Dead: il finale di stagione sarà il migliore di sempre

"Credo sia uno dei migliori script che abbiamo mai prodotto, in termini di arco narrativo dei personaggi": a parlare è, regista e produttore esecutivo di The Walking Dead , che si sta avviando alla fine della propria settima stagione , sicuramente una delle più avvincenti e riuscite degli ultimi anni. In attesa del, ecco dunque la conferma ai proclami dei vari Norman Reedus Andrew Lincoln , entusiasti dell'esperienza vissuta sul set degli ultimi episodi della serie.della seconda metà della stagione - continua Nicotero parlando dell'episodio intitolato. - E vedremo giungere a maturazione molte delle domande e molte delle cose su cui ci siamo scervellati nelle due parti dell'annata". "Abbiamo avuto cinque giorni di preparazione e dieci di riprese - aggiunge parlando dell'esperienza, insieme faticosa ed esilarante, vissuta nel girarlo. - Siamo stati nelle trincee così tante volte con questi ragazzi, che è stata un'emozione diversa ogni giorno, sul set. Ci siamo divertiti e abbiamo potuto creare materiale davvero fantastico, e grande azione.".Un nuovo, diverso, finale, quindi… tendenza alla quale la serie ci ha in qualche maniera abituato, alternando cliffhanger più thriller o conflittuali. ", sottolinea ancora Nicotero. - Cerchiamo di non ripetere mai lo stesso tema, esprimere gli stessi sentimenti, e penso che gli sceneggiatori abbiano davvero fatto un lavoro incredibile". "Solo cinque persone l'hanno visto - conclude, alzando l'asticella. - Mi fa davvero impazzire! Odio dover aspettare fino ad aprile".