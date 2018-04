The Walking Dead, il finale della stagione 8 chiuderà un'era e ne aprirà una nuova

NOTIZIE

12.04.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



The Walking Dead si prepara a un finale senza precedenti: l'ultimo episodio dell'ottava stagione non chiuderà solamente la storyline della guerra tra Rick e Negan, ma aprirà una nuova era per la serie.

Scott M. Gimple: “È stata una stagione molto dura – ha detto a Entertainment Weekly – Quest'anno il cast è arrivato al limite emotivo. E questo episodio non sarà solo la conclusione dei precedenti quindici. Angela [Kang, Lo ha promesso lo showrunner uscente: “È stata una stagione molto dura – ha detto a Entertainment Weekly – Quest'anno il cast è arrivato al limite emotivo. E questo episodio non sarà solo la conclusione dei precedenti quindici. il nuovo showrunner ], io e gli altri sceneggiatori ne abbiamo sempre parlato come della conclusione delle prime otto stagioni. Questa sarà praticamente una nuova serie l'anno prossimo, con una storia nuova e più ambiziosa”.

Gimple ha anche detto che, nonostante il finale in arrivo domenica 15 aprile (lunedì 16 in Italia) abbia una portata enorme, non si focalizzerà tanto su una grossa battaglia quanto su ciò che accadrà ai singoli personaggi. “Con così tanti attori, e con così tanti personaggi destinati, in un certo senso, a raggiungere la conclusione della storia che abbiamo creato per loro negli ultimi anni, ci sarà molta carne al fuoco, molte prospettive diverse e molti grandi momenti emotivi e filosofici in mezzo a un sacco di avvenimenti incredibili”.

The Walking Dead va in onda il lunedì alle 21 su Fox, canale 112 di Sky.