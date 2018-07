The Walking Dead, ecco il lungo trailer della stagione 9

NOTIZIE

Autore: Marco Triolo







AMC ha finalmente diffuso un trailer di quasi sei minuti della nona stagione di The Walking Dead . Lo potete vedere qui di seguito.

Si prospettano grandi cose per questa nona stagione, che prende le mosse dal ciclo di storie iniziate, nei fumetti di Robert Kirkman e Charlie Adlard, dopo la sconfitta di Negan. Vediamo Rick (Andrew Lincoln) parlare con il suo ex avversario (Jeffrey Dean Morgan), imprigionato in una cella di Alexandria.

Il tentativo di ricostruire, di iniziare da zero una nuova civiltà, riportando ordine e pace e debellando i morti viventi, sarà sabotato non solo dai conflitti interni al gruppo stesso (sappiamo già che Maggie non vede di buon occhio le decisioni prese da Rick riguardo Negan e i Salvatori), ma soprattutto da un nuovo, formidabile nemico. Vale a dire i Sussurratori, un gruppo di sopravvissuti che si muovono per le terre infestate da zombie indossandone le pelli e risultando così virtualmente invisibili sia ai morti che ai vivi. A capo di questi ci sarà una donna, Alpha, che sarà interpretata da Samantha Morton

La nona stagione di The Walking Dead arriverà il 7 ottobre in USA.