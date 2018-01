The Strain, la quarta e ultima stagione da stasera su FOX

Nuovi scenari apocalittici sono al centro della stagione finale. La serie racconta della guerra tra gli strigoi, un’antica razza di vampiri decisa a governare il mondo, e la resistenza umana guidata dall’epidemiologo Ephraim Goodweather ( Corey Stoll ). La nuova stagione si colloca nove mesi dopo la precedente, in un mondo sprofondato nelle tenebre e controllato dagli strigoi, ormai in grado di potersi muovere anche di giorno dopo un'apocalisse nucleare causata da Zack (). Nel nuovo regime totalitario gli uomini sono a servizio dei vampiri, ma cercheranno allo stesso tempo il modo di combattere per non arrendersi a questo inferno sulla terra.