The Rain, il trailer della nuova serie apocalittica in arrivo su Netflix

NOTIZIE

23.04.2018 - Autore: La redazione



The Rain, la serie danese in arrivo su Netflix da maggio. Una storia apocalittica in otto episodi interpretata da Alba August, giovane attrice scandinava premiata all'ultimo Festival di Berlino con lo Shooting Star Award.



Guarda il video: Shooting Stars, ecco gli attori europei da tenere d'occhio



Qui possiamo vedere il full trailer italiano della serie:







Questa la trama di The Rain: "Non si tratta di sopravvivenza, ma di speranza" - Parlano così i sopravvissuti di, la serie danese in arrivo su Netflix da maggio. Una storia apocalittica ininterpretata da, giovane attrice scandinava premiata all'ultimo Festival di Berlino con lo Shooting Star Award.

Il mondo così come lo conosciamo non esiste più. Dopo sei anni da quando un virus brutale portato dalla pioggia ha sterminato quasi completamente l’intera popolazione scandinava, due gemelli danesi abbandonano la sicurezza del loro bunker per andare alla ricerca di tutti i resti della civiltà scomparsa. Ben presto si uniscono a un gruppo di giovani sopravvissuti per intraprendere un viaggio pieno di pericoli attraverso la Scandinavia ormai desolata, alla ricerca di qualsiasi segno di vita. Liberati dal loro passato comune e dalle regole della società, tutti i membri del gruppo sono liberi di essere ciò che desiderano. Nella loro lotta per la sopravvivenza, essi scoprono che anche in un mondo post-apocalittico esistono ancora amore, gelosia, l’avanzare dell’età e molti dei problemi che pensavano di aver lasciato alle loro spalle con la scomparsa del mondo che un tempo conoscevano.



The Rain arriverà su Netflix dal 4 maggio.