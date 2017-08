NOTIZIE

Nel giorno dell'uscita di The Defenders, Netflix svela il primo trailer della serie spin-off di Daredevil

The Punisher: ecco il primo trailer della prossima serie Marvel/Netflix

The Defenders, appare online il primo trailer di The Punisher, la prossima serie Marvel incentrata sul giustiziere Frank Castle interpretato da



Nel giorno dell'uscita su Netflix di The Defenders, appare online il primo trailer di The Punisher, la prossima serie Marvel incentrata sul giustiziere Frank Castle interpretato da Jon Bernthal

Steve Lightfoot, sceneggiatore di Hannibal e Narcos, ha sviluppato la serie, la cui prima stagione sarà composta da tredici episodi come tutte le altre serie Marvel/Netflix, Jessica Jones, Iron Fist e , sceneggiatore di Hannibal e Narcos, ha sviluppato la serie, la cui prima stagione sarà composta da tredici episodi come tutte le altre serie Marvel/Netflix, Daredevil Luke Cage (a parte The Defenders, che ne conta solo otto).

Ebon Moss-Bachrach sarà invece David Lieberman, alias Microchip, aiutante classico del Punitore nelle storie Marvel. Nel cast vedremo anche Nel cast di The Punisher ritroveremo anche Deborah Ann Woll nei panni di Karen Page, ex assistente di Matt Murdock/Daredevil ora diventata giornalista investigativa, che già aveva un rapporto privilegiato con Castle nella seconda stagione di Daredevil.sarà invece David Lieberman, alias Microchip, aiutante classico del Punitore nelle storie Marvel. Nel cast vedremo anche Mary Elizabeth Mastrantonio Ben Barnes , quest'ultimo nei panni di Billy Russo, alias il gangster Mosaico, arcinemico del Punitore.

La data di distribuzione della prima stagione di The Punisher non è ancora stata comunicata, ma è probabile che la serie arrivi in autunno, forse novembre.