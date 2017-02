NOTIZIE

The OA: Netflix annuncia la seconda stagione in un video teaser

La serie creata da Zal Batmanglij è piombata su Netflix due mesi fa praticamente senza preavviso, ed è diventata in breve un culto. Ha anche diviso molto il pubblico e la critica tra chi l'ha amata e chi invece l'ha trovata una minestra riscaldata.

Brit Marling, oltre ad averla creata, ne interpreta la protagonista Prairie Johnson, una donna cieca che, dopo essere misteriosamente scomparsa anni fa, riappare altrettanto misteriosamente e con in più la capacità di vedere. In seguito, recluta quattro adolescenti e la loro insegnante e parte con loro per una missione che include viaggi interdimensionali. Il tutto in otto episodi che hanno sollevato molte domande, rispondendo a poche.



Ma se temete un'altra Lost, potete dormire sonni tranquilli: “Se saremo così fortunati da realizzare una seconda stagione, ci saranno risposte a tutte le domande – ha dichiarato la Marling l'anno scorso – È questo il bello della pausa tra le stagioni. La gente guarda le puntate e le assorbe, si gode il mistero, ne discute online. E poi, con un po' di fortuna, gli autori incontrano il pubblico quando la storia prosegue”.



Il video non annuncia la data, ma è lecito supporre che la “Parte II” di The OA arriverà intorno a dicembre 2018.