NOTIZIE

The Net, il mondo del calcio al centro di un'ambiziosa serie TV

09.04.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Il mondo del calcio internazionale diventerà soggetto di una serie TV prodotta da Beta Film, la compagnia di produzione dell'acclamata serie Babylon Berlin , e da Red Bull Media House, di proprietà della compagnia austriaca che produce l'omonima bevanda e sponsorizza svariate squadre di calcio, hockey, mountain bike e Formula Uno.

The Net e non sarà, a dire il vero, una sola serie, ma cinque diverse con altrettanti protagonisti. Tra questi un arbitro, un medico dello sport, una giovane promessa africana e un avvocato che lotta contro la corruzione nel mondo del calcio. The Net promette di esplorare il lato oscuro del calcio, dunque non solamente la ricchezza e il glamour, ma la corruzione, il crimine organizzato, il doping e il riciclo di denaro sporco che hanno guastato l'immagine di questo sport.



Le riprese dovrebbero iniziare nel 2019 o nel 2020. L'idea è dei registi Matthias Hartmann e Plinio Bachmann. Il progetto sta già venendo proposto a distributori e reti europee, con trattative già in stato avanzato nei Paesi di lingua tedesca e in Italia, ovviamente. Perché quando si tratta di calcio, il nostro Paese è sempre in prima linea.

Fonte: The Hollywood Reporter