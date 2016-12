NOTIZIE

The Magicians, la serie fantasy e young adult arriva on demand

20.12.2016 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



The Magicians. A partire da martedì 20 dicembre sarà disponibile su TIMvision, in anteprima esclusiva per l’Italia e con la prima stagione, la serie tv ispirata all’omonimo libro di Lev Grossman. La serie ha già in programmazione una seconda stagione che negli Stati Uniti andrà in onda nei primi mesi del 2017.

The Magicians racconta le vicende di un gruppo di ragazzi all’interno del Brakebills College for Magical Pedagogy, un’istituzione segreta che costituisce l’unica scuola di stregoneria del Nord America. La storia segue in particolare Quentin Coldwater, un ragazzo inquieto che trova rifugio nella lettura. Al college conosce Alice, una ragazza che si è iscritta alla scuola per scoprire cosa sia accaduto al fratello, scomparso alcuni anni prima mentre frequentava lo stesso istituto. Quentin scoprirà ben presto che una grande minaccia soprannaturale incombe sul mondo intero.



Composta da 13 episodi, la prima stagione di The Magicians è stata trasmessa negli Stati Uniti da Syfy, emittente televisiva specializzata in prodotti di genere fantascienza e fantasy.



Lev Grossman, primo capitolo di una trilogia young adult che ha venduto milioni di copie nel mondo. Al timone della serie ci sono Sera Gamble (già tra gli autori del cult John McNamara (creatore delle serie Aquarius e Common Law). Nel cast figurano Jason Ralph (The Good Wife, Stella Maeve (Law & Order, Gossip Girl) e Olivia Taylor Dudley (Paranormal Activity: The Ghost Dimension).

The Magicians sarà disponibile su TIMvision in formula “tutti gli episodi” dal 20 dicembre, in anteprima assoluta per l’Italia. La serie è inclusa nell’abbonamento TIMvision.