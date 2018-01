The Looming Tower: il trailer della serie sulle origini dell'11 Settembre

NOTIZIE

12.01.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Le origini segrete dell'11 Settembre sono al centro di The Looming Tower, una nuova miniserie che verrà distribuita da Hulu a partire dal 28 febbraio. Dieci episodi per raccontare come il conflitto tra FBI a CIA abbia inavvertitamente spianato la strada all'attacco alle Torri Gemelle di New York dell'11 settembre 2001. Ecco il trailer della miniserie.





The Looming Tower seguirà i lavori di due unità anti-terrorismo, la squadra I-49 del FBI a New York e la Alec Station della CIA a Washington D.C. Entrambe lavoravano per fermare possibili attentati sul suolo americano, tenendosi però strette le informazioni riservate anche a discapito della sicurezza degli Stati Uniti. Jeff Daniels interpreta John O'Neill, un agente FBI che indagò su Al-Qaeda e Osama bin Laden, ma che fu scaricato dall'agenzia e, come ultima beffa, morì durante l'attacco al World Trade Center perché stava lavorando lì come capo della sicurezza. Sembra che uno dei punti centrali della miniserie sia la stretta collaborazione tra O'Neill e Ali Soufan (Rahim), agente FBI di origine araba che, conoscendo la lingua, era una preziosa risorsa del Bureau all'epoca.