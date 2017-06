NOTIZIE

The Leftovers: la stagione finale in esclusiva su Sky Atlantic dal 13 giugno

12.06.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Damon Lindelof (Lost, Prometheus) verrà trasmessa in esclusiva per l'Italia su Sky Atlantic HD dalle 21.15 e sarà disponibile su Sky On Demand. The Leftovers – Svaniti nel nulla tornerà con l'ultima stagione su Sky da martedì 13 giugno. La serie HBO, creata da

Tom Perrotta (qui in veste di produttore esecutivo) uscito nel 2011. La storia ruota attorno ai superstiti di una città dello stato di New York, intenti a dare un senso ad un evento globale denominato “Improvvisa dipartita”, che ha portato alla scomparsa del 2% della popolazione mondiale. Nella terza e ultima stagione, che prende le mosse a quattro anni di distanza dagli eventi raccontati nella seconda e sette anni dopo la misteriosa Dipartita, ritroviamo le famiglie Garvey e Murphy – che nella scorsa stagione hanno avuto modo di conoscersi, scontrarsi e costruire un legame nella città dei Miracoli di Jarden, in Texas – di nuovo insieme nel disperato tentativo di aggrapparsi a dei punti fermi, rifugiarsi nella fede per spiegare l’inspiegabile. La terza e ultima stagione arriva in Italia dopo lo straordinario successo di pubblico ottenuto in America. Interpretata da Justin Theroux (Tropic Thunder, La ragazza del treno), la serie è basata sui personaggi protagonisti dell’omonimo romanzo best-seller di(qui in veste di produttore esecutivo) uscito nel 2011. La storia ruota attorno ai superstiti di una città dello stato di New York, intenti a dare un senso ad un evento globale denominato “Improvvisa dipartita”, che ha portato alla scomparsa del 2% della popolazione mondiale. Nella terza e ultima stagione, che prende le mosse a quattro anni di distanza dagli eventi raccontati nella seconda e sette anni dopo la misteriosa Dipartita, ritroviamo le famiglie Garvey e Murphy – che nella scorsa stagione hanno avuto modo di conoscersi, scontrarsi e costruire un legame nella città dei Miracoli di Jarden, in Texas – di nuovo insieme nel disperato tentativo di aggrapparsi a dei punti fermi, rifugiarsi nella fede per spiegare l’inspiegabile.

Tra le voci di una possibile seconda Dipartita a sette anni di distanza dalla prima, Kevin Garvey Sr. (Justin Theroux) si ritrova invischiato in un movimento guidato dal reverendo Matt, che è convinto che le insondabili resurrezioni di Kevin a Miracle forniscano materiale per una nuova scrittura per la cui stesura ha incaricato Kevin, ora espatriato in Australia. La fidanzata di Kevin, Nora (Carrie Coon), che lavora nel Dipartimento delle Improvvise Dipartite, è scettica riguardo alle denunce di nuove sparizioni, ma al tempo stesso è incuriosita da un’improvvisa svolta che potrebbe risolvere il mistero della scomparsa della sua famiglia. I personaggi saranno costretti a sradicarsi ancora una volta dalla loro realtà per stabilirsi in Australia, e le tensioni raggiungeranno il culmine nel climax finale.