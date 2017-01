The Leftovers: il trailer della terza e ultima stagione

HBO si prepara al lancio della terza stagione di The Leftovers – Svaniti nel nulla , la serie di(ispirata al romanzo di quest'ultimo) che si concluderà quest'anno con altri otto episodi ambientati tra Stati Uniti e Australia. Ora possiamo vedere il trailer della stagione.The Leftovers prende il via da un evento inspiegabile, la scomparsa improvvisa di 140 milioni di persone, il 2% della popolazione mondiale. Evento che causa il tracollo delle religioni tradizionali e la nascita di nuovi culti. La storia ruota intorno alla famiglia Garvey, che da una cittadina nello stato di New York si sposta, nella seconda stagione, a Jarden in Texas. La terza stagione cambia ancora location ed è stata girata tra Austin, Texas, e Melbourne.Il cast include. “Io, Tom e la nostra incredibile squadra di sceneggiatori e produttori abbiamo messo enorme cura nel progettare queste stagioni come romanzi a sé stanti, con un inizio, una parte centrale e una fine – ha dichiarato tempo fa Lindelof – Mentre ci avvicinavamo alla conclusione della seconda stagione, ci siamo resi conto che la serie in generale stava seguendo lo stesso modello... e con l'inizio e la parte centrale completi, la cosa che ci entusiasmava di più era portare The Leftovers a una conclusione definitiva. E per definitiva intendiamo fortemente ambigua ma, si spera, molto emozionante”.Fonte: ComingSoon.net