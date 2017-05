The Last Ship 4 e 5: pausa nelle riprese per la depressione di Eric Dane

La produzione della quarta e della quinta stagione di The Last Ship sono state costrette a uno stop forzato di alcune settimane per via della depressione di cui soffre il suo protagonista, l'attore Eric Dane La pausa è stata accordata dalla produzione sotto richiesta dell'attore americano che nella serie interpreta il protagonista: ovvero il comandante. Lo riporta il sito online Variety., serie di genere post-apocalittico prodotta dal networkha in lavorazione sia la quarta sia la quinta stagione dello show. La produzione delle due stagioni è stata programmata per essere girata l'una dietro l'altra. Pare quindi che l'attore abbia chiesto una pausa tra la lavorazione della quarta e l'inizio della quinta il cui inizio è previsto per la fine del mese e che sarà in onda nel 2018.Il portavoce ufficiale dell'attore ha così motivato lo stop:"Eric ha chiesto una pausa per affrontare alcune questioni personali. Soffre di depressione ed ha chiesto qualche settimana di pausa, che i produttori gli hanno gentilmente garantito. Non vede l'ora di ritornare al lavoro".è nato a San Francisco nel 1972 e ha lavorato sia al cinema che in televisione. L'attore è diventato famoso grazie al ruolo delnella serie televisiva Grey's Anatomy, personaggio poi ripreso anche nello spinoff della serie Private Practice . L'attore è nel cast della serie The Last Ship dal 2014, anno di produzione della prima stagione dello show.