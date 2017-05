NOTIZIE

The L Word: reunion in vista per l'amata serie lesbo?

24.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Ilene Chaiken che ha dato inizio a tutto. Così, dal nulla e senza preavviso, la Chaiken ha twittato: “Sono emozionata! Non vedo l'ora...!”, senza aggiungere altre spiegazioni. I fan di The L Word , la seminale serie di Showtime andata in onda tra il 2004 e il 2009 e incentrata su un gruppo di amiche lesbiche a Los Angeles, sono al settimo cielo per una serie di tweet apparsi nelle ultime ore, a partire da uno della creatriceche ha dato inizio a tutto. Così, dal nulla e senza preavviso, la Chaiken ha twittato: “Sono emozionata! Non vedo l'ora...!”, senza aggiungere altre spiegazioni.

Katherine Moenning, interprete di Shane McCutcheon, ha risposto alla Chaiken: “Non vedo l'ora di rivedere le mie ragazze!!”. Sarah Shani, che interpretava Carmen de la Pica Morales nelle stagioni 2 e 3, ha continuato la conversazione: “Anche io!! È passato troppo tempo”.



Katherine Moenning, interprete di Shane McCutcheon, ha risposto alla Chaiken: "Non vedo l'ora di rivedere le mie ragazze!!". Sarah Shani, che interpretava Carmen de la Pica Morales nelle stagioni 2 e 3, ha continuato la conversazione: "Anche io!! È passato troppo tempo".

Ovviamente le risposte delle fan non si sono fatte attendere: “Non giocate con i nostri sentimenti!”, “Cosa sta succedendo?”, “State preparando un reboot?”. La Moenning ha quindi pensato bene di raffreddare gli animi rispondendo: “Per quanto ne so, non si tratta di un reboot”. E ha aggiunto: “Per qualunque richiesta di reunion, scrivete a @showtime”.

Insomma, sembra proprio che non si stia parlando di un reboot della serie, quanto di una reunion del cast per un qualche evento speciale. Ma la Moenning potrebbe anche aver semplicemente giocato con le parole: una nuova serie di The L Word, dopo tutto, non sarebbe un reboot ma un sequel...

Fonte: Pink News