The Handmaid's Tale: il teaser trailer e la data di lancio della seconda stagione

15.01.2018 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Il racconto dell'ancella scritto da Margaret Atwood (edito in Italia da Ponte alle grazie).

La piattaforma streaming Hulu ha svelato un assaggio dalla seconda stagione di The Handmaid's Tale , la serie evento interpretata da Elisabeth Moss e ispirata al romanzoscritto da(edito in Italia da Ponte alle grazie).

I tredici episodi della seconda stagione debutteranno negli USA a partire dal 25 aprile: Hulu metterà subito a disposizione i primi due capitoli, per poi continuare con un appuntamento settimanale, caricando un nuovo episodio ogni mercoledì. The Handmaid's Tale 2 offrirà uno sguardo più profondo ai conflitti sociali e politici nel regno di Gilead. Ritroveremo Difred in fuga mentre continua la sua rivolta allo scopo di liberare il suo prossimo bambino dagli orrori di Gilead.

Il dramma distopico è ambientato in una realtà alternativa in cui gli Stati Uniti vengono distrutti da una guerra civile e le donne perdono gran parte dei loro diritti all'interno della società di Gilead. La prima stagione si concludeva con il colpo di scena della gravidanza di Difred, in attesa di giudizio per aver osato sfidare le regole di Gilead. La seconda stagione andrà oltre gli eventi descritti nel libro della Atwood: "Abbiamo conservato tanti elementi della prima stagione. Qui espanderemo il mondo che abbiamo raccontato. E non usciremo affatto dal mondo del romanzo" - ha detto lo showrunner Bruce Miller. E' stato confermato che la scrittrice Margaret Atwood sarà ancora coinvolta nella serie in qualità di consulente.





La prima stagione di The Handmaid's Tale è disponibile in Italia su Timvision.