The Handmaid’s Tale rinnovata per una terza stagione

Ci sarà una terza stagione della serie TV distopica The Handmaid’s Tale . Hulu ha annunciato di aver rinnovato lo show per una terza stagione.

La notizia arriva appena una settimana dopo il debutto della seconda stagione. Lo show in breve tempo è diventato la serie TV più vista del network, sia tra le produzioni originali sia tra quelli solo distribuiti, del servizio in streaming.

Agli scorsiThe Handmaid’s Tale ha ricevuto 8 premi inclusi quelli per miglior serie drammatica, miglior attrice in una serie drammatica per il ruolo di Elisabeth Moss , e miglior sceneggiatura in una serie drammatica per il produttore esecutivo e showrunner