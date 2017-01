The Good Wife: l'elezione di Donald Trump cambia la trama dello spinoff

Ilè la data fissata per la messa in onda del primo episodio - ancora senza titolo - di The Good Fight, 'legal and political drama' CBS spinoff di The Good Wife . Ma un nuovo e urgente compito attende i suoi sceneggiatori:alla nuova situazione politica statunitense. Una necessità resa impellente e ineludibile dall'e dalla sua prossima investitura del 20 gennaio.Durata dal 22 settembre 2009 all'8 maggio (in Italia il 2 dicembre) 2016, la serie ideata da Robert e Michelle King ci aveva lasciato con un addio importante . Ed, dall'intenzione di ritirarsi della Diane Lockhart di The Big Bang Theory ) e con eventi che si svilupperanno a un anno da quel momento e che, come detto, si riferiranno alla realtà contemporanea…intervenuto al Television Critics Association press tour, come riportato da Deadline. - The Good Wife era più sugli anni di Obama. Ma tutto ciò darà una nuova forma al programma.. Se The Good Wife era una satira della Chicago Liberal, "questo nuovo show si concentrerà su una nuova realtà… Non solo 'anti-Trump'… su una cultura che sta cambiando e insu ciò che è reale e ciò che non lo è".Ed è proprio la Baranski a riportare che alcune scene avranno un messaggio differente nella nuova stesura, in particolare quella in cui la vedremo mettere via la sua foto con Hillary Clinton. "Abbiamo, analoga a quella che sta avvertendo la Nazione in questo momento - ha aggiunto l'attrice. - Dove siamo moralmente?se mancano le fondamenta?".