La prima stagione di The Good Fight arriverà il 14 novembre sulla piattaforma on demand di TIM

The Good Fight: lo spin-off di The Good Wife arriva in esclusiva su TIMVISION

09.11.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



The Good Fight, atteso spin-off della serie Christine Baranski protagonista nei panni di Diane Lockhart, sbarcherà in anteprima esclusiva per l’Italia su TIMVISION da martedì 14 novembre. , atteso spin-off della serie The Good Wife , conprotagonista nei panni di Diane Lockhart, sbarcherà in anteprima esclusiva per l’Italia su TIMVISION da martedì 14 novembre.

La serie riprende un anno dopo l’episodio finale di The Good Wife. Diane Lockhart ha deciso di lasciarsi definitivamente alle spalle il passato, andare in pensione, lasciare lo studio legale e tutti i suoi associati per godersi una rilassante vita in Provenza. Ma non tutto va secondo i piani. Una gigantesca truffa finanziaria rischia di portarle via soldi, stima e reputazione. Diane sarà così costretta a rimettersi al lavoro, reinventandosi in uno studio legale in ascesa, insieme al neo-avvocato Maia Rindell. La giovane leva della giurisprudenza è interpretata da Rose Leslie (Ygritte di Game of Thrones).

La prima stagione è stata acclamata dalla critica: secondo il Washington Post “The Good Fight dimostra di avere anche il potenziale per superare la serie originale”; per Entertainment Weekly si tratta di “una serie TV forte e intelligente per l’idea, la scrittura, la recitazione”, mentre per il New York Times “questo inaspettato ma promettente spin-off rappresenta qualcosa di nuovo e rinfrescante”. Al successo di critica si è affiancato anche quello del pubblico, grazie al quale la serie è già stata rinnovata per una seconda stagione.