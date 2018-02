The Flash torna a correre nella quarta stagione in onda da oggi su Premium 

Parte stasera alle 21.20 la quarta stagione di The Flash , la serie sul supereroe Marvel interpretato da Grant Gustin. Ventitre nuovi episodi che saranno trasmessi ogni martedì su Mediaset Premium Action HD.

Nella quarta stagione vedremo l'eroe super-veloce contro cattivi come Clifford DeVoe, alias Il Pensatore (lo interpreta Neil Sandilands) e la perfida Blacksmith (Katee Sackhoff), il capo di un mercato nero illegale destinato ai supercattivi. Tra le new entry invece troveremo Elongated Man, che diversamente dal fumetto è un brillante investigatore privato, interpretato da Hartley Sawyer.

Nel season finale della precedente stagione Grant Gustin ) si è sacrificato al posto di, recandosi all'interno della Forza della Velocità e auto-esiliandosi in un limbo metafisico all’interno della stessa. La Forza della Velocità è di fatto una prigione dalla quale è difficilissimo, se non impossibile, fuggire: per questo l’addio a Iris () sembra quasi definitivo, proprio quando i due avevano deciso di sposarsi.