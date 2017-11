The Exorcist: l'orrore ritorna, dal 13 novembre la seconda stagione su Fox

Lunedì 13, alle 21:50, su Fox (Canale 112 della piattaforma Sky) prende finalmente il via la nuova annata dicon il primo episodio dal titolo. Nel quale ritroviamo i due sacerdoti protagonisti dello show ambientato quarant'anni dopo gli eventi raccontati nel capolavoro horror di William Friedkin, L'esorcista Con(Padre Tomas Ortega) e(Padre Marcus) ci sarà di nuovo anche il Padre Bennett di, oltre alle new entry di(l'ex-psicologo che gestisce il centro di recupero),(una figura misteriosa impegnata a portare avanti la sua guerra personale contro il patriarcato cattolico),. Li avevamo introdotti con la presentazione del primo poster e del terrificante teaser della seconda stagione di The Exorcist, nella quale invece - è ormai sicuro - non riappariranno Alan Ruck, Hannah Kasulka, Brianne Howey e soprattutto Geena Davis , visto che non si tratterà più delle vicende della famiglia Rance.In(che sarà seguito poi dagli episodi) ci sposteremo in Montana, dove i due 'eroi' dovranno confrontarsi col Male nascosto in una casa di accoglienza per giovani in difficoltà, dove trovano alloggio cinque adolescenti problematici (i nuovi ingressi nel cast, appunto).Di seguito i video che presentano ie i