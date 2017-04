The Defenders: il nuovo teaser svela la data di debutto della serie Marvel/Netflix

Netflix ha diffuso un nuovo, brevissimo teaser trailer di The Defenders, la serie Marvel che vede riuniti Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist. Il filmato simula la telecamera di sicurezza di un ascensore e rivela, tramite l'orologio digitale in alto a destra, la data di debutto della serie: 08:18:20:17, vale a dire 18 agosto 2017!





In alto a sinistra è invece presente la URL 23.253.120.81 , che porta a un sito del giornale New York Bulletin (visto nelle serie Netflix) contenente un video e alcune prime pagine di giornale legate ai supereroi newyorkesi. Tra queste, una fa riferimento alla ristrutturazione di Midland Circle, un cantiere edilizio in cui nome campeggia anche nel nuovo video ed era legato all'attività della Mano nella seconda stagione di Daredevil