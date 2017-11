The Crown 2, la featurette della seconda stagione

Nella seconda stagione di- in arrivo a dicembre - vedremo la 'royal family' sulla soglia degli anni '60 tra conflitti aperti per modernizzarsi e spinte che invece sono più retrograde.Nella clip che vi presentiamo di seguito gli attori protagonisti Claire Foy Matt Smith , insieme ai produttori esecutivi della serie, raccontano i cambiamenti maggiori della seconda stagione.La serie TV originale Netflixracconta la storia del regno della regina Elisabetta II, nel momento in cui il fragile ordine stabilito dopo la Seconda Guerra Mondiale si spezza. Basato sulla commedia vincitrice di molti premi, la serie riunisce il creatore e scrittore(The Queen, Frost/Nixon), il regista(Billy Elliot, The Hours) e il produttore(The Queen).La seconda stagione di The Crown, che inizia con i soldati di Sua Maestà impegnati a combattere una guerra illegale in Egitto e finisce con la rovina del suo terzo Primo Ministro, Harold Macmillan, dopo un devastante scandalo, racconta la fine dell'epoca del rispetto e l'ingresso nell'era rivoluzionaria degli anni Sessanta.