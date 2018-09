The Conners, Johnny Galecki e Juliette Lewis guest star dello spin-off di Pappa e ciccia

NOTIZIE

Galecki tornerà nel ruolo di David, l'ex di Darlene () e padre dei suoi figli. E stavolta porterà con sé Juliette Lewis , nei panni della sua nuova ragazza Blue (il cui nome era stato pronunciato nel corso della prima stagione del revival). Juliette Lewis ha postato sulla sua pagina Instagram una foto che la ritrae insieme a Galecki e Gilbert sul set.

La scelta dell'attrice non è casuale: insieme, Galecki e Lewis avevano interpretato la commedia anni '80 Un Natale esplosivo , parte della saga della famiglia Griswold, in cui erano Rusty e Audrey, i figli di Chevy Chase e Beverly D'Angelo.

LEGGI ANCHE: I MIGLIORI FILM ROMANTICI DA RISCOPRIRE IN HOME VIDEO. The Conners recupera tutti i membri principali del cast di Pappa e ciccia (inclusi, vista anche in The Big Bang Theory,e ovviamente), sbarazzandosi della “scomoda” star. Roseanne Barr è stata infatti licenziata in tronco da ABC dopo aver twittato un insulto a Valerie Jarrett , ex consigliera del presidente Obama, che recitava: “La fratellanza musulmana & il pianeta delle scimmie hanno avuto una figlia=vj”.

La mossa di cancellare un revival di tale successo (il finale di stagione è stato seguito da 10,3 milioni di telespettatori) è stata subito vista come un notevole atto di coraggio, sminuito in parte dalla decisione di produrre lo spin-off/sequel. Ma è anche vero che Roseanne dava lavoro a molta gente e che è giusto che questi non paghino per l'indelicatezza della protagonista.

The Conners partirà il 16 ottobre su ABC.

