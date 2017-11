The Blacklist: chi è morto nel finale di metà stagione?

NOTIZIE

16.11.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



AVVISO: SPOILER DALL'ULTIMO EPISODIO DI THE BLACKLIST!

The Blacklist, la serie NBC interpretata da Siamo giunti a metà della quinta stagione di, la serie NBC interpretata da James Spader che ha visto morire, nel finale mid-season, un personaggio storico.

The Blacklist: Redemption. Nell'episodio, intitolato “Ian Garvey: #13”, il personaggio del titolo invade l'appartamento di Tom e lo lega e lo picchia. Sua moglie Liz (Megan Boone) torna a casa giusto in tempo per vedere Garvey accoltellare Tom. Anche lei viene poi picchiata da Garvey, ma a quel punto intervengono Red (James Spader) e Dembe (Hisham Tawfiq) in loro soccorso. I Keen vengono trasportati d'urgenza in ospedale, ma Tom non ce la fa. Trattasi di Tom Keen, l'insegnante con doppia vita interpretato sin dal pilot da Ryan Eggold e anche protagonista del breve spin-off. Nell'episodio, intitolato “Ian Garvey: #13”, il personaggio del titolo invade l'appartamento di Tom e lo lega e lo picchia. Sua moglie Liz () torna a casa giusto in tempo per vedere Garvey accoltellare Tom. Anche lei viene poi picchiata da Garvey, ma a quel punto intervengono Red (James Spader) e Dembe () in loro soccorso. I Keen vengono trasportati d'urgenza in ospedale, ma Tom non ce la fa.

Tom Keen era uno dei personaggi più amati dai fan della serie, tanto che fu scelto come protagonista di The Blacklist: Redemption, spin-off che però è durato solamente una stagione. Eggold è poi tornato nel cast della serie originale, ma ora la sua corsa è finita. Jon Bokenkamp, creatore della serie, ha promesso, in un'intervista a TV Line, che non si tratta di un trucco: Tom ha davvero tirato le cuoia. “È morto – ha detto – Sì, Tom se ne è andato. É tornato al creatore”.