The Big Bang Theory, l'addio di Jim Parsons avrebbe causato la chiusura della serie

A quanto pare, la star non voleva tornare per altre due stagioni, spingendo CBS a chiudere

24.08.2018



La scelta di chiudere The Big Bang Theory con la dodicesima stagione sarebbe da attribuire a Jim Parsons . A quanto afferma Entertainment Weekly, sarebbe stata la decisione dell'attore, che interpreta Sheldon Cooper, di non tornare per altre due stagioni a spingere CBS e Warner Bros. Television a concludere la serie. È impossibile, dopo tutto, immaginare The Big Bang Theory senza Sheldon, un'assenza che avrebbe certamente trascinato in basso gli ascolti.

Parsons, come i suoi colleghi Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Kunal Nayyar e Simon Helberg, avrebbe intascato la bellezza di 50 milioni di dollari se avesse accettato di proseguire per altre due stagioni. I contratti sarebbero scaduti al termine della prossima stagione e CBS avrebbe dovuto in ogni caso rinegoziare – altro buon motivo per chiudere la faccenda ora, prima di un'altra faticosa contrattazione.

L'attore ha postato sul suo profilo Instagram un lungo ringraziamento ai fan e a tutti coloro che sono stati coinvolti, in questi dodici anni, nella realizzazione della sit-com. “È difficile (quasi impossibile, in realtà) accettare che questa sia una foto del primo degli ultimi 24 episodi che gireremo per The Big Bang Theory. Sono felice che ci siano ancora 23 episodi da girare, perché sono fiducioso che, con ogni nuovo episodio, riuscirò ad accettare un po' di più questo fatto”. “Sono enormemente grato ai nostri fedeli spettatori che sono la vera ragione per cui abbiamo avuto l'opportunità di esplorare questi personaggi per 12 anni delle nostre vite”. Parsons ringrazia inoltre la troupe, “coloro che portano un senso di stabilità e affidabilità” e che “sono il vero cuore pulsante che tiene in vita questo show”. Gli sceneggiatori, “perché, senza di loro, non ci sarebbe letteralmente The Big Bang Theory”. E infine i colleghi del cast: “Siete i miei compagni di gioco, di cui mi sono innamorato, e siete diventati parte della mia vita sul set e fuori”.

La dodicesima e ultima stagione di The Big Bang Theory partirà il 24 settembre su CBS.