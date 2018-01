NOTIZIE

The Big Bang Theory, la stagione 11 in esclusiva su Infinity

24.01.2018 - Autore: La Redazione



su Infinity dal 24 gennaio. Dopo un finale di stagione emozionante e con un nuovo matrimonio in vista, quello fra Amy e Sheldon, ritroviamo i protagonisti alle prese con la vita di tutti i giorni e con gli immancabili problemi quotidiani. L'undicesima stagione di The Big Bang Theory arriverà in esclusiva. Dopo un finale di stagione emozionante e con un nuovo matrimonio in vista, quello fra Amy e Sheldon, ritroviamo i protagonisti alle prese con la vita di tutti i giorni e con gli immancabili problemi quotidiani.

I neo fidanzati, a causa di dissapori sul lavoro, arriveranno a scontrarsi e a far da paciere sarà niente meno che Stephen Hawking. Anche Penny e Leonard saranno alle prese con qualche problema coniugale legato alla mamma dello scienziato, Beverly. Penny riuscirà però nell’impresa, quasi impossibile, di riavvicinare suo marito alla madre. In casa Wolowitz giungerà invece una notizia bella, ma inaspettata, che spiazzerà non poco Howard e Bernadette.

Infinity è il primo servizio di video streaming on demand con un catalogo di oltre 6000 film, serie TV e cartoni animati anche in Super HD e in lingua originale, da vedere e rivedere senza vincoli di orari e palinsesti su centinaia di dispositivi abilitati. La piattaforma consente di effettuare il download di film e serie su PC, Smartphone e Tablet e di guardarli ovunque e in qualsiasi momento, anche in assenza di connessione internet. Infinity propone un’offerta che consente di usufruire di un periodo di prova gratuita di 30 giorni nei quali poter guardare liberamente tutto ciò che si desidera. La sottoscrizione, a soli 7,99 €, non prevede costi di attivazione e non comporta alcun vincolo temporale; ogni mese è possibile scegliere liberamente se continuare a usufruire del servizio oppure disdirlo in maniera semplice e del tutto gratuita.